Tennis, Atp Madrid: Musetti elimina Tsitsipas, Berrettini si ritira

Lorenzo Musetti non smette di stupire. Dopo la finale di Montecarlo persa contro Carlos Alcaraz, in cui comunque aveva vinto un set, il carrarese elimina uno dei migliori sulla terra rossa, seppur non in forma smagliante: Stefanos Tsitsipas. Il classe 2002, ormai alle porte della top 10 Atp, elimina il greco dopo quasi due ore di gioco volando agli ottavi di finale, dove incontrerà Alex de Minaur (superato Shapovalov dopo due parziali). E c'è da considerare pure la reazione del toscano, che era sotto 3-0 in apertura. Poi, tre palle break annullate e due break di fila, con Tsitsipas che per due volte serve per il match senza garantirsi il vantaggio nel conto dei parziali. Così, si passa dal 3-5 al 7-5 in favore di Musetti.