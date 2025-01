Australian Open, Sinner spazza via De Minaur e centra il passaggio in semifinale

Jannik Sinner non lascia spazio ad Alex De Minaur e accede così per il secondo anno consecutivo alle semifinali degli Australian Open. Il 23enne di Sesto Pusteria si è imposto ai quarti di finale per 6-3 6-2 6-1 garantendosi il passaggio al prossimo turno dove incontrerà l'americano Ben Shelton. Una sfida in totale controllo per Sinner che, dopo un inizio più equilibrato, ha preso pian piano il largo strappando il servizio in apertura sia del secondo che del terzo set.