Sinner spazza via De Minaur e vola in semifinale agli Australian Open

Jannik Sinner è un rullo compressore e, dopo essersi spaventato per via di un malore contro Holger Rune, non fa sconti nei quarti degli Australian Open dove spazza via Alex De Minaur. Il 23enne di Sesto Pusteria si è imposto per 6-3 6-2 6-1 in una sfida senza storia con Sinner che ha controllato l'avversario senza patemi, aumentando costantemente il ritmo. Una vittoria che consentirà all'azzurro di accedere alla semifinale dove troverà l'americano Ben Shelton, a segno contro Lorenzo Sonego dopo una maratona di oltre quattro ore.