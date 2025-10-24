ATP 500 di Vienna, un inarrestabile Sinner vola in semifinale: "Ho cambiato qualcosa per sentirmi più a mio agio"

"Giocare con lui è sempre dura, tanto che è stato difficile affrontarlo ai quarti di finale. Ho cercato di tirare più forte possibile le palle dall'altra parte del campo e sono riuscito così a crearmi alcune occasioni, soprattutto nel primo set - ha spiegato Sinner -. Sono contento di essere arrivato in semifinale e di essere rimasto più solido possibile".