Tennis
TENNIS

ATP 500 di Vienna, un inarrestabile Sinner vola in semifinale: "Ho cambiato qualcosa per sentirmi più a mio agio"

Il 24enne di Sesto Pusteria ha superato il kazako Aleksandr Bublik per 6-4 6-4 al termine di un match intenso: "È stato più difficile di quanto possa sembrare"

di Marco Cangelli
24 Ott 2025 - 19:18

È sembrato un Sinner solido e difficile da scalfire quello sceso in campo contro il kazako Bublik ai quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Il 24enne di Sesto Pusteria si è imposto per 6-4 6-4 in un match apparentemente senza storia, ma che ha comunque dato qualche grattacapo all'azzurro come confermato alla fine del match.

"Giocare con lui è sempre dura, tanto che è stato difficile affrontarlo ai quarti di finale. Ho cercato di tirare più forte possibile le palle dall'altra parte del campo e sono riuscito così a crearmi alcune occasioni, soprattutto nel primo set - ha spiegato Sinner -. Sono contento di essere arrivato in semifinale e di essere rimasto più solido possibile".

L'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi se la vedrà ora contro l'australiano Alex De Minaur con l'obiettivo di centrare una finale che in terra austriaca manca dal 2023: "Mi sono allenato molto e ho cercato di cambiare qualcosa al servizio per sentirmi più a mio agio con i colpi. Sono così riuscito a ottenere una grande percentuale in battuta- ha concluso Sinner -. Ho vinto un match molto bello, molto più difficile di quanto possa sembrare".

