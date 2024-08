Sinner: "All'inizio contratto e teso con McDonald, poi ho alzato il livello"

US OPEN

"Cerco di fare del mio meglio. Non è semplice, vedremo"

Dopo aver sofferto in avvio e poi travolto McDonald al primo turno degli Us Open, Jannik Sinner ha analizzato il match con la solita lucidità. "Dopo il primo set ho provato a rimanere concentrato e a restare in partita - ha spiegato il campione azzurro -. Nel secondo set sono riuscito a fare il controbreak e poi sono cresciuto mentalmente e ho alzato il livello del mio gioco".

"C'è ancora spazio per migliorare. La prima gara non è mai semplice - ha aggiunto il numero uno del ranking Atp -. All'inizio mi sentivo un po' contratto e teso, ma è normale. Poi ho fatto dei piccoli aggiustamenti tattici". "E' il bello del tennis, bisogna sapere gestire i momenti difficili", ha continuato. "Domani avrò un giorno di riposo e mi allenerò, poi vedremo come giocherò contro Michelsen - ha concluso -. Devo servire meglio e in maniera più intelligente. Cerco di fare del mio meglio. Non è semplice, vedremo".