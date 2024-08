Tennis, US Open: Sinner avanza col brivido, super Arnaldi. Fognini out

US OPEN

Jannik trionfa 3-1 in rimonta contro McDonald, 3-0 per Matteo contro Svajda: subito fuori invece Fognini, ko in tre set contro Machac

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primo turno superato con un po' di brivido per Jannik Sinner, che in rimonta regola 3-1 Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in poco più di due ore e un quarto. Avanza giocando molto bene Matteo Arnaldi, che in un’ora e quarantuno minuti si libera dello statunitense Svajda con un secco 3-0 (6-3, 6-2, 6-1). Subito fuori invece Fabio Fognini, sconfitto 3-0 dal ceco Machac con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-3.

TABELLONE MASCHILE

Serve un set di rodaggio a Jannik Sinner per superare il primo turno degli US Open 2024, il numero uno al mondo vacilla nel primo parziale ma poi regola McDonald in poco più di due ore e quindici minuti con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. La difficoltà della sfida, soprattutto a livello psicologico, si intuisce già dal primo game, in cui Sinner subisce il break nonostante annulli quattro palle break. L’altoatesino reagisce e strappa il turno di battuta successivamente per tornare sul 2-2, ma poi crolla con altri due break subiti e tanti errori commessi. Le cose sembrano peggiorare anche nel primo gioco del secondo set, ma da vero campione Jannik reagisce: tre break importanti per chiudere 6-2 e portare la sfida sull’1-1. Dalla parità in poi è tutt’altro Sinner, con lo statunitense che inizia anche a calare a giocare con meno spensieratezza. Due turni di battuta rubati nel terzo parziale per chiudere 6-1 e altrettanti break in avvio della quarta partita, per accedere al turno successivo con il 6-2 finale.

Nel tabellone maschile avanza anche un ottimo Matteo Arnaldi, a cui bastano poco più di un’ora e quaranta minuti di gioco per stravincere contro l’altro statunitense, Zachary Svajda. Matteo trionfa 6-3, 6-2, 6-1, giocando un ottimo tennis contro un avversario non di primissimo pelo (numero 102 nel ranking Atp). Si interrompe invece subito il cammino di Fabio Fognini, che dura poco più di un set contro il ceco Tomas Machac. Fabio lotta nel primo parziale, ma subisce il break sul finale e concede 7-5. Le due partite successive sono un monologo di Machac, che con un 6-1, 6-3 archivia la pratica in poco meno di due ore.

TABELLONE FEMMINILE

Notizie rassicuranti anche nel tabellone femminile, con Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto che avanzano. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio femminile trionfa 2-1 in rimonta contro la spagnola Cristina Bucsa, con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-4 in oltre due ore di gioco. Tutto molto più semplice invece per Elisabetta, che con un secco 2-0 (6-3, 6-0) elimina l’ucraina Kateryna Baindl in poco più di un’ora.