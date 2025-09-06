Logo SportMediaset
Sinner-Alcaraz, l'eterna sfida: ecco quando si gioca la finale Us Open, in palio anche il primato nel ranking

I precedenti tra il numero uno e il numero due al mondo vedono in vantaggio lo spagnolo

06 Set 2025 - 08:54

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno dunque anche in finale agli Us Open. Domani, domenica 7 settembre, l'ultimo atto dello Slam americano mette di fronte il numero uno e il numero due del tennis mondiale, in una sfida che vale anche il primato del ranking Atp. Il match inizierà non prima delle 20 ora italiana sul campo centrale di Flushing Meadows, l'Arthur Ashe Stadium.

I PRECEDENTI TRA SINNER E ALCARAZ
Fin qui sono 14 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon. I due si sono affrontati l'ultima volta a Cincinnati, quando Sinner ha dovuto optare per il ritiro a causa di un malore. Quella di domenica sarà la loro sesta finale consecutiva dopo Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Dei loro 14 precedenti, ne hanno giocati 8 su cemento e Jannik rincorre i 6 successi spagnoli, dal loro primissimo confronto a Bercy (e unico indoor) alle ultime tre partite a Cincinnati, Pechino e Indian Wells, passando per il quarto di finale degli US Open del 2022 perso dall'azzurro con il rimpianto di un match point sprecato. Sinner ha invece vinto due match sul veloce a Pechino e Miami.

IL MONTEPREMI DEGLI US OPEN
Con un aumento del 20% sul montepremi totale rispetto all'anno scorso, questa edizione dello Slam statunitense si attesa come il torneo tennistico ufficiale più ricco di sempre. I vincitori del singolare staccheranno un assegno record da 5 milioni di dollari: il 39% in più rispetto allo scorso anno.

sinner alcaraz
us open
tennis

