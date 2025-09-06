Sinner-Alcaraz, l'eterna sfida: ecco quando si gioca la finale Us Open, in palio anche il primato nel ranking

I PRECEDENTI TRA SINNER E ALCARAZ

Fin qui sono 14 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon. I due si sono affrontati l'ultima volta a Cincinnati, quando Sinner ha dovuto optare per il ritiro a causa di un malore. Quella di domenica sarà la loro sesta finale consecutiva dopo Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Dei loro 14 precedenti, ne hanno giocati 8 su cemento e Jannik rincorre i 6 successi spagnoli, dal loro primissimo confronto a Bercy (e unico indoor) alle ultime tre partite a Cincinnati, Pechino e Indian Wells, passando per il quarto di finale degli US Open del 2022 perso dall'azzurro con il rimpianto di un match point sprecato. Sinner ha invece vinto due match sul veloce a Pechino e Miami.