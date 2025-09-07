Us Open: Sabalenka trionfa a Flushing Meadows

Gli Us Open al femminile hanno una vincitrice e il suo nome è Aryna Sabalenka. La leader del ranking Wta si riscatta, dopo aver perso due finali Slam (Australian Open e Roland Garros) contro le statunitensi Keys e Gauff. La terza volta è quella buona, perché Amanda Anisimova (8) viene sconfitta in due set e 1h34' di gioco col punteggio di 6-3, 7-6. Sfortunata la statunitense, che perde la seconda finale Slam stagionale: a Wimbledon era stata infatti travolta da Swiatek, doppio 6-0 in 55'. Il match inizia sul filo dell'equilibrio, con le due tenniste che si studiano e non effettuano grandi mosse nei rispettivi turni di battuta. Anisimova riesce anche ad andare in vantaggio, poi emerge la potenza di Sabalenka: serie di game vinti consecutivamente e vittoria per 6-3. Il secondo parziale ha un andamento differente, perché la bielorussa decolla e si porta sul 5-3 senza colpo ferire. Sembra tutto pronto per una rapida chiusura del match, invece ecco il capolavoro di Anisimova: tre giochi vinti consecutivamente e si porta addirittura in vantaggio. Servirebbe un ultimo sforzo, ma Sabalenka porta la sfida al tiebreak e decolla. Non c'è storia nella serie finale, con la leader Wta che vola sul 6-1 e chiude subito i giochi (7-3). Sabalenka vince per 6-3, 7-6 e fa suo il titolo degli Us Open, confermando la vittoria dell'anno scorso. Jannik Sinner spera di fare lo stesso tra ventiquattr'ore, nella finalissima contro Carlos Alcaraz.