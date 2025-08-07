Regina Baresi operata al cuore: intervento riuscito: "Regi 1-Aritmie 0"

Operazione andata a buon fine per Regina Baresi. In mattinata, l'ex capitana dell'Inter si è sottoposta a un intervento al cuore. L'ex calciatrice, figlia della bandiera nerazzurra Giuseppe e oggi commentatrice e opinionista sportiva in tv, aveva annunciato tramite i social di doversi sottoporre a una ablazione cardiaca per risolvere un problema di aritmie anomale di cui soffre da diverso tempo. Operazione andata bene, come annunciato da lei stessa sul proprio account Instagram: "Well done. Regi 1 - Aritmie 0", ha scritto.