Paris Masters: Sinner vola agli ottavi dopo una maratona notturna

PARIS MASTERS

La partita di Jannik inizia dopo mezzanotte e termina alle due e mezza, lasciando all'azzurro pochissimo tempo per riprendersi: McDonald perde 6-7, 7-5, 6-1. Ora De Minaur

© Getty Images La caotica programmazione dei Paris Masters sembra destinata a penalizzare Jannik Sinner, che supera il secondo turno e vola agli ottavi nella notte. Il match dell'altoatesino inizia a mezzanotte e, dopo aver perso il primo set contro McDonald, l'azzurro rimonta e vince col punteggio di 6-7, 7-5, 6-1 in 2h15'. Sinner, che avrà poco tempo per recuperare, sfiderà nel pomeriggio De Minaur (13) per un posto nei quarti a Paris-Bercy. Avanza Djokovic, out Ruud e Medvedev.

Tre giorni dopo aver trionfato nel Vienna Open, Jannik Sinner vive una situazione caotica nel secondo turno dei Paris Masters. L'altoatesino supera il turno sconfiggendo lo statunitense MacKenzie McDonald (6-7, 7-5, 6-1), ma è vittima della criticata programmazione dei Paris Masters, con troppi match sul campo centrale che causano ritardi e infiniti prolungamenti del programma. Nella fattispecie, la sfida che vede coinvolto Jannik inizia solo dopo la mezzanotte e termina alle due e mezza dopo 2h15' di gioco, liberando l'azzurro solo nella notte. Il programma lo schiera nuovamente in campo intorno alle 17 contro De Minaur (13), e il rischio di avere le energie contate è concreto. Jannik non inizia nel migliore dei modi, contro un avversario pericoloso e insidioso al servizio. McDonald usa tutta la sua potenza e si difende, con Sinner infastidito dal suo gioco e dal pubblico. L'altoatesino serve per il set, ma getta via l'occasione e si va al tiebreak, dove McDonald vola sul 4-2 e si vede annullare un set point, prima di chiudere sull'8-6. Il secondo parziale è quello della reazione di Sinner, che si rimette in carreggiata dopo un avvio nuovamente stentato e svolta la sfida nel 12° game, strappando il servizio al rivale e chiudendo sul 7-5 che vale la parità dei set. Il terzo parziale, che inizia alle 2.07 del mattino, è senza dubbio quello più squilibrato. Sinner capisce che l'avversario è alle corde, alza il livello del gioco e chiude in mezz'ora esatta col punteggio di 6-1. Ora gli ottavi contro De Minaur (13), dopo aver riposato pochissimo.

LE ALTRE PARTITE

Supera agevolmente il turno Novak Djokovic (1), che regola Etcheverry col punteggio di 6-3, 6-2 e vivrà un ottavo da assoluto favorito contro Grieksppor. Avanza senza patemi d'animo anche il detentore del torneo Holger Rune (6) contro Thiem, che cade con un netto 6-4, 6-2. Il danese sfiderà Altmaier, qualificato per il ritiro di Taylor Fritz (9): lo statunitense ricorre al walkover per un problema ai muscoli della schiena e dice addio alle Atp Finals. Qualche difficoltà in più per Zverev (10) contro Humbert e il già menzionato De Minaur (13) contro Lajovic. Avanzano Tsitsipas (7) e Hurkacz (11) in due set, mentre sono tre le eliminazioni eccellenti, che fanno il paio con quella di Alcaraz (2) nel primo turno. Out Medvedev (3) contro Dimitrov e Ruud (8) contro Cerundolo, saluta il torneo anche Taylor Paul (12). Si completa così il quadro degli ottavi: Bublik-Dimitrov, van de Zandschulp-Rublev (5), Khachanov (16)-Safiullin, Tsitsipas (7)-Zverev (10), Cerundolo-Hurkacz (11), Djokovic (1)-Griekspoor, Altmaier-Rune (6), De Minaur (13)-Sinner (4).