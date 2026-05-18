Sinner 50 anni dopo Panatta: tanto diversi quanto è cambiato il tennis in mezzo secolo

Panatta era talento puro, Sinner è lavoro e programmazione. Adriano accarezzava la palla, Jannik la prende a sberloni. Panatta dal nulla tirava fuori la sua irresistibile “veronica”, la volèe alta di rovescio, oppure si tuffava sulla sua destra per una stop-volley vincente, Sinner tratta quasi tutti i colpi allo stesso modo, anche se a rete ci va quando è proprio sicuro. Adriano è un estroverso con una parlata musicale romanesca, Jannik è un altoatesino che ha imparato bene l’italiano (e altrettanto bene l’inglese), che sa misurare le sue uscite pubbliche così come il suo dritto lungolinea. Panatta si allenava il giusto, Sinner ha uno staff che programma tutte le ventiquattro ore di ogni sua giornata. Adriano è stato un idolo anche per il suo stile di vita: bei posti, belle donne, qualche notte prolungata fino al mattino, Jannik ci ha fatto sapere in questi giorni una verità insospettabile, “mi diverto anch’io”, senza rivelarci in che modo. Impossibile trovare due personaggi così distanti tra loro, eppure li accomuna una caratteristica: sono due campioni che hanno caratterizzato e trascinato le rispettive generazioni.