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"I derby vinti mettili nel c**o": striscione anti-Milan di Thuram, cosa rischia?

Nella festa scudetto sul pullman scoperto, l'attaccante francese ha esibito uno stendardo sfottò contro i rossoneri: a cosa potrebbe andare incontro ora.

18 Mag 2026 - 08:14
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Durante la festa per il double dell'Inter hanno fatto discutere due striscioni esposti da Marcus Thuram (che li aveva raccolti dai tifosi) contro il Milan: uno in cui c'è un ratto con maglia rossonera e l'altro con la scritta "I derby vinti mettili nel c...". Nel 2007, durante i festeggiamenti per la Champions del Milan, ci fu un episodio simile quando Massimo Ambrosini espose lo striscione "Lo scudetto (che quell'anno vinse l'Inter, ndr) mettilo nel c...". In quel caso il centrocampista rossonero fu deferito e pagò una multa dopo patteggiamento. Thuram rischia la stessa sanzione?

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