Tennis, Sinner premiato a Merano: "Bello rientrare da numero 1 ma l'importante è ripartire il prima possibile"

"Alla fine mi ha fatto bene questo stop, avevo tanta pressione l'anno scorso, avevo tante difficoltà. Sono stato bene, ho fatto tante cose diverse. Mi fa piacere rientrare da numero uno ma non deve essere questo l'obiettivo, l'importante è ripartire il prima possibile, Roma sarà il torneo di preparazione per Parigi e vediamo come andrà". Così Jannik Sinner, intervistato al Tg2 a Merano per ritirare il premio dello sportivo altoatesino dell'anno della Sporthilfe in base ai voti dei lettori del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Di ottimo umore, Sinner ha ripercorso le tappe della sua vertiginosa carriera. "Il divertimento è sempre lo stesso, mentre i sogni cambiano. Appena realizzi uno, nasce già il prossimo", ha detto l'azzurro, vicino al rientro dopo la squalifica per la positività al Clostebol. Il 13 aprile tornerà ad allenarsi, mentre il 5 maggio si concluderà il periodo di stop dalle competizioni prendendo ufficialmente parte agli Internazionali d'Italia in programma a Roma.