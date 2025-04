Sinner deve ancora attendere: la pioggia su Montecarlo rinvia il primo allenamento

Dopo lo stop imposto dalla WADA per la positività al Clostebol, Jannik Sinner può ricominciare ufficialmente ad allenarsi. Lo stop imposto dall'Agenzia Internazionale Antidoping è scaduto il 14 aprile, tuttavia il numero uno al mondo ha atteso qualche giorno prima di fare la sua comparsa al Montecarlo Country Club, quartier generale in vista degli Internazionali d'Italia in programma a Roma il prossimo maggio.