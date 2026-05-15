Tennis, Internazionali d’Italia: Darderi si arrende in semifinale contro Ruud
Luciano senza energie sconfitto 6-1, 6-1 dopo le due ore di interruzione per la pioggia: il norvegese in finale contro il vincente di Sinner-Medvedev
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Casper Ruud è il primo finalista degli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Il norvegese ha la meglio su Luciano Darderi in semifinale con il punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco effettivo.
Tanti break nel corso del primo set, con lo scandinavo che ne trova addirittura tre a cavallo delle quasi due ore di interruzione a causa della pioggia. Casper spinge anche nel secondo parziale, chiudendo i conti agilmente. E adesso attende Sinner-Medvedev.
Finisce il sogno di Luciano Darderi, che si arrende in semifinale al Masters 1000 di Roma (Internazionali BNL d’Italia) contro un super Casper Ruud. Il norvegese si impone in due set (6-1, 6-1) in un’ora e cinque minuti di gioco effettivo, all’interno di una giornata fortemente condizionata dalla pioggia.
Lo scandinavo va subito sul 2-0 con un break, ma l’azzurro risponde strappando un contro-break per accorciare. Da quel momento in poi però è un assolo totale di Ruud: vola sul 4-1 con palla break a favore prima dell’interruzione per pioggia, la converte dopo le due ore di stop e chiude a servizio con il 6-1.
Luciano non riesce a reagire nel secondo parziale: Casper scappa via con altri due break consecutivi, allungando senza problemi e chiudendo con l’ennesimo break del suo match e un altro 6-1 (nonostante due match point annullati dall’italiano). Darderi si arrende in semifinale, Ruud vola in finale e attende il vincitore dell’altra semifinale tra Sinner e Medvedev.
LE INTERVISTE
Casper Ruud commenta la differenza di freschezza fisica tra lui e Darderi durante il match: "Il tennis è uno sport davvero brutale. Luciano ha giocato tre partite molto dure, l'ultima finita alle 2 di notte, e non è riuscito a recuperare per questa sfida. Io invece avevo già finito il mio match, mi stavo già riposando e questo ha aiutato", le parole a Sky Sport. Ora la finale, che potrebbe essere contro Sinner: "Nel caso non sarà facile giocare qui, nel suo Paese. L'anno scorso mi ha battuto facilmente a Roma. È un giocatore incredibile, un talento unico, ma proverò a fermarlo".