Tennis, Internazionali d’Italia: Darderi si arrende in semifinale contro Ruud

Casper Ruud commenta la differenza di freschezza fisica tra lui e Darderi durante il match: "Il tennis è uno sport davvero brutale. Luciano ha giocato tre partite molto dure, l'ultima finita alle 2 di notte, e non è riuscito a recuperare per questa sfida. Io invece avevo già finito il mio match, mi stavo già riposando e questo ha aiutato", le parole a Sky Sport. Ora la finale, che potrebbe essere contro Sinner: "Nel caso non sarà facile giocare qui, nel suo Paese. L'anno scorso mi ha battuto facilmente a Roma. È un giocatore incredibile, un talento unico, ma proverò a fermarlo".