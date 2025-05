Roland Garros, Sinner omaggia Gasquet: "Sei stato un grande tennista e sei una persona straordinaria"

Jannik Sinner è volato al terzo turno del Roland Garros e allo stesso tempo ha posto fine alla carriera ventennale dell'idolo locale Richard Gasquet. Dopo un caloroso abbraccio, il fuoriclasse azzurro ha rivolto parole al miele al rivale, omaggiato dall'intero Philippe Chatrier. "È speciale giocare qui, contro Richard avevo giocato lo scorso anno e sapevo non sarebbe stata facile - ha detto con un sorriso quasi timido, per non rubare la scena al collega - Sono felice di essere al terzo turno e ringrazio il pubblico per essere stato rispettoso, pur in una giornata così speciale. Io e Richard abbiamo un buon rapporto fuori dal campo, e questo è il tuo momento. Congratulazioni per la tua splendida carriera, anche al tuo team e alla tua famiglia. Senza grandi persone attorno non si potrebbe fare una carriera come la tua, tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro. Sei stato un gran tennista, con una grande carriera, ma anche una persona straordinaria. Ti auguro il meglio per il futuro".