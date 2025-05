Tennis, Roland Garros: Sinner rovina la festa di Gasquet e vola al 3° turno

Jannik Sinner è implacabile e, dopo aver battuto Rinderknech, fa due su due contro i tennisti francesi. Il numero uno del mondo sconfigge nettamente Richard Gasquet, all'ultimo match in carriera sulla terra rossa del Roland Garros: dopo 23 anni e 22 partecipazioni al torneo, il suo percorso da tennista si conclude qui. Il match inizia subito bene per Jannik, che chiude i giochi dopo 1h57' col punteggio di 6-3, 6-0, 6-4. Gasquet dà tutto dal punto di vista fisico e mantiene il servizio, salvo poi incassare il primo break della sfida sul 3-1. Sinner mantiene due giochi di vantaggio e, nonostante il forte sostegno del pubblico per il suo rivale, appare in totale controllo. Gasquet gioca più sull'emozione che sulle gambe, tenendo fino al 5-3 prima di crollare e perdere il primo set: 6-3 dopo 39'. Il contraccolpo emotivo è fortissimo, per un tennista che sa di giocare la sua ultima partita e appare sfinito nel secondo parziale: secco 6-0 di un implacabile Sinner sul 38enne. Nel terzo e definitivo set Gasquet si gioca tutte le (poche) energie residue per mantenere il vantaggio fino al 4-3, risultando granitico sui suoi turni di battuta e mostrando anche qualche colpo di classe. Sinner resiste e pareggia, poi piazza il primo break. Si arriva così a servire per il match e, nella prima occasione utile, l'azzurro chiude i giochi: 6-3, 6-0, 6-4 dopo 1h57' di gioco. Hanno così inizio le celebrazioni per Gasquet, in lacrime dopo la chiusura della sua carriera. Si commuove anche l'azzurro, che avanza al terzo turno: sfiderà Jiri Lehecka, che ha sconfitto in quattro set (6-3, 3-6, 6-1, 6-2) la testa di serie numero 26 Davidovich Fokina.