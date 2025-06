Roland Garros, Sinner contro Djokovic per l'altra semifinale

Da quel momento, il numero uno al mondo ha infilato tre successi di fila ai danni di Nole: una in semifinale di Davis, una in semifinale agli Australian Open e l'ultima in finale al Master1000 di Shanghai. Djokovic però proverà di tutto per invertire questo trend: il serbo ha dimostrato che quando conta di più (tornei dello Slam e Olimpiadi) il suo livello di tennis, e di concentrazione, sale a livello esponenziale. Contro Zverev ha dimostrato di essere tirato a lucido sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Sinner però non è da meno: nei tornei del Grande Slam l'altoatesino ha messo in fila una striscia di 19 vittorie consecutive. Un filotto frutto dei successi allo US Open 2024 e all'Australian Open 2025 a cui si aggiungono le partite vinte finora al Roland Garros 2025, dove Jannik non ha ancora perso un set. Sullo Chatrier si prospetta una battaglia durissima.