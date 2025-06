Darren Cahill esalta Sinner: "È un tennista completo"

Cahill parla poi del tennis italiano: "È un periodo incredibile, non solo per il maschile ma anche per il femminile - ha aggiunto - Il tennis femminile è stato incredibile, non solo negli ultimi 3-4 anni, ma anche prima con Flavia Pennetta che ha vinto gli Us Open e tante tenniste hanno trionfato nel femminile. Credo che questo abbia aiutato anche un po' il maschile. Quando ci sono dei buoni giocatori che in un Paese fanno bene, c'è sempre questa idea che si motivano tra di loro. Non è questione di gelosia, quando uno dei tuoi amici ce la sta facendo anche tu spingi un po' di più. È una cosa che abbiamo visto in diverse nazioni: l'America aveva un gruppo di tennisti che stava facendo bene come Agassi, Courier, Sampras e si sono tutti motivati, spinti per essere migliori ed è quello che stiamo vedendo nel tennis italiano. La cosa che spicca secondo me degli italiani è che si supportano a vicenda - ha concluso Cahill - sembrano una grande famiglia e si aiutano. Anche gli allenatori collaborano tra di loro e sono orgoglioso e felice di farne parte come coach di Jannik".