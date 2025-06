Battocletti terza nei 5000 stellari del Golden Gala con il nuovo record italiano

Gianmarco Tamberi torna in gara nel salto in alto dopo la vittoriosa finale dello scorso settembre nella Diamond League 2024, ma entusiasma solamente a livello del solito personale spettacolo in pista mentre a livello agonistico appare ancora molto in ritardo, fermandosi a una miglior misura di 2,16 per il decimo posto finale, con Stefano Sottile che invece è nono con 2.20, stessa quota del terzo azzurro Manuel Lando settimo per un minor numero di errori, con il 19enne Matteo Sioli ottimo quinto alla fine con 2.23, nella gara vinta dal coreano Sanghyeok Woo con 2.32, e il neozelandese campione olimpico Hamish Kerr sesto dietro al giovanissimo italiano.