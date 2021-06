Roland Garros: Medvedev, Tsitsipas e Zverev agli ottavi

ROLAND GARROS

Sconfitti al terzo turno rispettivamente Opelka, Isner e Djere; ok anche Carreño Busta. Serena Williams sogna il suo Slam numero 24

Nessuna sorpresa particolare per i big stranieri impegnati in questa giornata del Roland Garros. Daniil Medvedev approda comodamente agli ottavi di finale dopo il 6-4, 6-2, 6-4 contro Reilly Opelka. Più sofferto il match di Stefanos Tsitsipas, che deve rimontare per avere ragione di John Isner 5-7, 6-3, 7-6(3), 6-1. Alexander Zverev si sbarazza di Laslo Djere. Bene anche Carreño Busta, mentre Serena Williams continua la caccia al suo 24° Slam.

Giornata positiva per i big che hanno dovuto affrontare i rispettivi sedicesimi di finale del Roland Garros. Daniil Medvedev ha dato l’idea di essere in crescita e, contro Reilly Opelka, anche di riuscire a non litigare troppo con la terra battuta. Il numero 2 al mondo va anche sotto di un break nel primo set, ma lo statunitense gioca poi davvero male i quattro game successivi; da quel momento in poi non c’è più davvero partita. Il russo strappa due break nel secondo parziale, chiuso in 8 giochi, per poi gestirsi abilmente nel terzo e ultimo. Finisce 6-4, 6-2, 6-4. Agli ottavi il russo affronterà Cristian Garín che ha interrotto la corsa di Marcos Giron 6-1, 5-7, 6-2, 6-2.

Vola al quarto turno anche Stefanos Tsitsipas, anche se in maniera leggermente più sofferta. John Isner gli mette il bastone tra le ruote nel primo set: il break strappato dallo statunitense consente a quest’ultimo di vincere il primo parziale. Risultato pressoché opposto nel secondo, con il numero 5 del mondo che brekka l’avversario sul 5-3, per poi pareggiare i conti dei set. Il terzo parziale è deciso al tie-break dopo che entrambi avevano mantenuto i propri servizi: il greco se lo aggiudica 7-3. A questo punto Tsitsipas vola sulle ali dell’entusiasmo e domina di fatto il quarto e ultimo, chiudendo così la situazione a proprio favore: termina 5-7, 6-3, 7-6(3), 6-1.

Alexander Zverev concede qualcosa nel secondo set, ma complessivamente appare anche lui (come Medvedev) abbastanza solido nel match contro Laslo Djere; per il resto, è dominio puro per il tedesco nel 6-2, 7-5, 6-2 finale. Adesso il numero 6 del mondo avrà la prova Nishikori: il giapponese non ha certo impressionato, ma dopo due partite finite al quinto set oggi ha approfittato dei guai fisici di Henri Laaksonen e ha potuto sostanzialmente riposare. Tutto facile anche per Pablo Carreño Busta, che sarà il prossimo avversario di Ttitsipas. Lo spagnolo come sempre fa il suo, anche se pure nel suo caso il tabellone gli ha dato una grossa mano; fatto sta che Steve Johnson è battuto 6-4, 6-4, 6-2. Infine, sarà Alejandro Davidovich Fokina a contendersi un posto tra i primi otto contro Federico Delbonis (che ha eliminato Fabio Fognini): lo spagnolo vince 7-6(3), 2-6, 7-6(6), 0-6, 7-5 contro Casper Ruud.

TABELLONE FEMMINILE

Serena Williams fa un altro passo verso il tanto agognato 24° Slam con un successo netto nel derby a stelle e strisce con Danielle Collins, battuta con un doppio 6-4. La campionessa spreca il set point sul 5-3, ma riesce a portare a casa il primo parziale nel game successivo dopo essere stata sotto 0-30. La 39enne mette la testa avanti anche nel secondo con un break, ma incappa in un passaggio a vuoto. Collins ne approfitta e piazza un pesante parziale di quattro game, salendo 4-1. Serena, tuttavia, recupera lo svantaggio, sfrutta le disattenzioni dell’avversaria, chiude 6-4 e diventa la seconda tennista più anziana a raggiungere la seconda settimana di uno Slam dopo Judy Dalton nel 1977 (39 anni e 251 giorni la prima, 40 anni e 3 giorni la seconda).

Da segnalare, inoltre, l’eliminazione a sorpresa di Aryna Sabalenka, numero 4 al mondo: Anastasia Pavlyuchenkova (n.32) vince 6-2, 2-6, 6-0. Non delude invece i pronostici Victoria Azarenka, che accede al quarto turno grazie a un doppio 6-2 contro Madison Keys. Il doppio 6-3 di Marketa Vondrousova consente alla ceca di volare agli ottavi di finale ai danni della slovena Polona Hercog.