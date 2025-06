Roland Garros, Errani: "Che emozione vincere uno Slam" | Paolini: "Sara mi ha reso migliore"

Un titolo che arriva subito dopo la vittoria di Roma: "Non so che altro dire, sono felicissima di questo titolo. L'anno scorso abbiamo perso in finale, era stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a vincere". Immancabile, invece, il ringraziamento a Sara Errani: "È stato il suo ultimo torneo in singolare qui, è un'ispirazione per me. È una grande campionessa, una grande persona, forse ancora più grande della giocatrice. Mi ha reso una giocatrice migliore, è bellissimo averla nel mio team: per me è una leggenda".