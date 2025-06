Arnautovic ufficializza l'addio: "Il mio tempo all'Inter è finito"

L'Inter e di Marko Arnautovic si separano definitivamente. È stato lo stesso attaccante austriaco, il cui contratto con i nerazzurri scadrà ufficialmente il 30 giugno, a comunicare la notizia ai microfoni di AntenaSport al termine del match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Romania: "Non tornerò a Milano. Il mio tempo all'Inter è finito. Chivu nuovo allenatore? Sono molto felice per lui. Abbiamo giocato insieme, siamo ancora in contatto. È un allenatore giovane, affamato. Credo che abbia tanta qualità. E la cosa più importante è che ama questa squadra. Ama l'Inter da tutta la vita. Ora ci torna da allenatore, ma pensa ancora come un calciatore. Spero davvero che faccia un buon lavoro. Auguro il meglio sia all'Inter che a Cristian. E mi auguro che l'anno prossimo riescano a vincere il campionato".