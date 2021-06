Roland Garros: Berrettini al terzo turno in tre set  

ROLAND GARROS

Niente da fare per Coria: il numero 9 al mondo stende l’argentino 6-3, 6-3, 6-2 e vola ai sedicesimi

Matteo Berrettini pareggia il suo migliore risultato sul rosso di Parigi, accedendo in tre set al terzo turno del Roland Garros: Federico Coria è steso 6-3, 6-3, 6-2. L’azzurro chiude il primo set con l’errore dell’argentino a seguito di uno scambio lungo; il secondo parziale viene aggiudicato con lo stesso punteggio del precedente (con un ace), mentre il terzo è chiuso ancora più rapidamente. Agli sedicesimi ci sarà uno tra Seppi e Kwon Soon-woo.

Successo convincente per Matteo Berrettini contro un avversario che ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. Pareggiato così il suo migliore risultato al Roland Garros (l’approdo al terzo turno del torneo), che aveva già conseguito nel 2018 e nel 2020. È una vittoria netta quella ottenuta contro Federico Coria (numero 94 al mondo), liquidato in tre rapidi set 6-3, 6-3, 6-2. Primo e terzo parziali gestiti in maniera facile; nel secondo invece Coria dà il meglio, riuscendo ad andare oltre alle difficoltà al servizio e con il dritto grazie a una giornata eccezionale con il dropshot.

Partita che comincia in maniera perfetta per il romano, che non concede una singola palla break, mentre riesce a strappare il servizio all’avversario nel game di apertura. Il risultato rimane invariato fino al nono gioco, quando Berrettini ‘brekka’ di nuovo Coria e fissa il punteggio sul 6-3. Il secondo parziale è molto più complicato, con l’argentino che si difende e riesce a creare pericoli al talento azzurro. Il numero 9 al mondo è costretto ad annullare due palle break nel terzo gioco, dopo non averne sfruttata una nel game precedente. L’argentino gioca bene e non molla un colpo. Grazie a una grande pazienza e all’utilizzo della palla corta, Matteo riesce comunque a strappare il servizio nell’ottavo game e a chiudere così per 6-3. Il terzo set si apre con un break in favore di Matteo che sposta da subito l’inerzia del parziale. Coria alza ufficialmente bandiera bianca, cedendo il servizio anche nel quinto e nel settimo game (nonostante il primo break portato a casa nel turno di servizio di Berrettini). Berrettini va a servire e porta a casa il set per 6-2 senza ulteriori rischi.