Parigi 2024: Anna Kalinskaya rifiuta l'invito come atleta neutrale, confermata la presenza di Daniil Medvedev

La fidanzata di Jannik Sinner ha preferito puntare la propria attenzione sui tornei americani, mentre il numero 5 al mondo proverà a conquistare quella medaglia mancata di poco a Tokyo 2020

Wimbledon, Sinner in tribuna a vedere la sua Anna



Jannik Sinner sarà alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, ma al suo fianco non troverà la fidanzata Anna Kalinskaya. La 25enne moscovita ha deciso di rinunciare all'invito arrivato dal CIO che aveva inserito la tennista russa nella delegazione degli atleti neutrali. La decisione si poteva prevedere vista l'iscrizione nel WTA 500 di Washington, tuttavia la conferma è arrivata non appena è stata pubblicata la lista in cui sarà invece presente Daniil Medvedev.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi, svelati i russi presenti ai Giochi: assente Andrej Rublev La decisione non sarebbe tanto riguardante il conflitto come dimostrato in passato complice le origini ucraine della madre e la scelta di indossare delle scarpe con la scritta ‘No War’, ma piuttosto a una programmazione degli impegni stagionali. Oltre a lei pesano le assenze dei connazionali Andrej Rublev e Karen Khachanov (rispettivamente oro nel doppio e argento nel singolare a Tokyo 2020), Liudmila Samsonova e Daria Kasatkina così come di Aryna Sabalenka, che aveva già annunciato la decisione prima dell'infortunio patito a Wimbledon.Chi scenderà in campo a Parigi sarà Daniil Medvedev che punterà a migliorare i quarti di finale raggiunti nell'ultima edizione, così come Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Aleksandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnaider e Viktoria Azerenka, possibili sorprese del torneo a cinque cerchi.