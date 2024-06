Olimpiadi, svelati i russi presenti ai Giochi: assente Andrej Rublev

PARIGI 2024

La compagine sarà guidata dal ciclista Aleksander Vlasov, mentre il tennista moscovita ha già annunciato la sua assenza

© Getty Images Le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 sono sempre più vicine e con esse arrivano le prime decisioni in merito all'ammissione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi. L'AINERP ha valutato le posizioni degli sportivi coinvolti, prendendo in considerazioni le loro posizioni in merito al conflitto in Ucraina, e hanno stilato la lista di coloro che potranno partecipare come neutrali. Il CIO ha annunciato che saranno quattordici i russi presenti in Francia e undici i bielorussi suddivisi in cinque sport.

A guidare la spedizione sarà Aleksander Vlasov che sarà al via della gara di ciclismo come Tamara Dronova e Alena Ivanchenko, mentre nel tennis spicca l'assenza di Andrej Rublev che, come annunciato dal presidente federale Shamil Tarpischev, non sarà presente nel tennis così come i colleghi Karen Khachanov e Liudmila Samsonova.

Nella ginnastica partiranno per la Francia i russi Anzhela Bladtceva, insieme ai bielorussi Ivan Litvinovich e Viyaleta Bardzilouskaya, mentre nel sollevamento pesi ci sarà soltanto la delegazione di Minsk con Siuzanna Valodzka e Yauheni Tsikhantsou. Molto più nutrita la compagine nella lotta dove saliranno sul tatami Nachin Mongush, Shamil Mamedov, Arslan Bagaev, Abdulla Kurbanov, Alan Ostaev, Magomed Murtazaliev, Natalya Malysheva, Veronika Chumikova, Alina Kasabieva ed Elizaveta Petliakova, mentre nel taekwondo nessun partecipante è stato ammesso.