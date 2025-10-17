Jasmine Paolini centra la semifinale al WTA 500 di Ningbo e avvicina le Finals

La fatica si è fatta sentire nel terzo set con Paolini che ha cancellato una palla break in apertura e sfruttando così alcuni problemi dell'avversaria che le hanno permesso di strappare la battuta nell'ottavo gioco e imporsi così per 6-3. Paolini affronterà una fra Rybakina e Tomljanović con la kazaka che potrebbe concedere il pass aritmetico per le Finals in caso di sconfitta, mentre l'azzurra ha già sorpassato nella Race Mirra Andreeva, attualmente numero 7 del mondo.