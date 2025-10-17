Jasmine Paolini centra la semifinale al WTA 500 di Ningbo e avvicina le Finals

La 29enne toscana ha sconfitto la svizzera Belinda Bencic per 5-7 7-5 6-3di Marco Cangelli
Jasmine Paolini è scatenata e, dopo aver centrato la semifinale al Masters 1000 di Wuhan, ha ripetuto l'impresa nel WTA 500 di Ningbo. La 29enne toscana ha sconfitto ai quarti la svizzera Belinda Bencic per 5-7 7-5 6-3 e avvicinato così l'accesso alle WTA Finals in attesa di conoscere il risultato della sfida fra la kazaka Elena Rybakina e l'australiana Ajla Tomljanović.
Primo set decisamente equilibrato con entrambe le giocatrici che hanno faticato particolarmente al servizio proponendo una serie di break e contro-break che ha prolungato la frazione di gioco. A spuntarla è stata Bencic che ha saputo essere più efficace nel momento decisivo imponendosi per 7-5.
Discorso simile per il secondo set dove la svizzera si è trovata per due volte avanti con un break di vantaggio, ma l'elvetica non è riuscita a mantenere il servizio permettendo a Paolini di recuperare prontamente. Così la 29enne di Bagni di Lucca ha saputo resistere a un difficile undicesimo game e a portarsi a casa il punto del pareggio nuovamente sul 7-5.
La fatica si è fatta sentire nel terzo set con Paolini che ha cancellato una palla break in apertura e sfruttando così alcuni problemi dell'avversaria che le hanno permesso di strappare la battuta nell'ottavo gioco e imporsi così per 6-3. Paolini affronterà una fra Rybakina e Tomljanović con la kazaka che potrebbe concedere il pass aritmetico per le Finals in caso di sconfitta, mentre l'azzurra ha già sorpassato nella Race Mirra Andreeva, attualmente numero 7 del mondo.