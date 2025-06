WTA 500 di Bad Homburg, Jasmine Paolini si arrende a Iga Swiatek in semifinale

Secondo set imprevedibile nel quale Paolini mette subito a segno un break in apertura invertendo di fatto l'andamento della sfida complice anche la bravura dell'azzurra a rete, tuttavia Swiatek si è subito ripresa con gli interessi aggiudicandosi il controbreak a zero e dominando il game successivo in battuta. Come già accaduto nel primo set è la numero 2 al mondo a prendere le redini del gioco strappando la battuta al sesto game dopo essersi portata sul 40-15. A quel punto Swiatek ha chiuso velocemente la pratica imponendosi per 6-3.