Paolini dal cuore d'oro: vince il Billie Jean King Cup Heart Award e dona il premio in beneficenza

In grado di regalare all'Italia il quinto successo nella competizione e l'oro olimpico nel doppio, Paolini ha deciso di donare il premio di diecimila dollari in beneficenza, nello specifico a "Make a Wish Italia", un'associazione no-profit che opera in tutto il mondo per realizzare i desideri che cambiano la vita ai bambini malati. "Sono felice di contribuire, anche se in piccola parte, a fare del bene" ha spiegato la tennista toscana che non si è distinta soltanto in campo, ma anche nell'aiuto dei più piccoli.