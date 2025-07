Dai 70 milioni già spesi alla conferma di Nico Paz: così il Como ha blindato Fabregas

A tutti questi colpi in entrata va aggiunto forse l’acquisto più importante, ovvero la permanenza di Nico Paz per un’altra stagione. Il Real Madrid ha deciso di lasciare l’argentino a Como, testimoniando proprio la serietà del progetto lombardo. La crescita del trequartista classe 2004 è stata esponenziale e potrà essere ancor più protagonista in questa stagione in Serie A. In attesa di capire quali saranno i possibili rinforzi in difesa, oltre a Malick Thiaw non è da escludere anche un acquisto come terzino destro per Fabregas per completare la rosa. In un ipotetico 4-2-3-1 tipo davanti a Butez la linea a quattro sarebbe composta da Van der Brempt, Kempf, Dossena (o Thiaw) e Alex Valle. La coppia di mediani sarà composta da Caqueret e Perrone, per il quale sarebbero pronti circa 30 milioni per provare a riscattarlo dal Manchester City. Per Fabregas l’imbarazzo della scelta è in attacco, a cominciare da una trequarti stellare con Nico Paz e Baturina al centro, e quattro tra Diao, Jesus Rodriguez, Addai e Strefezza sugli esterni. Tutto questo talento alle spalle di Alvaro Morata, centravanti di riferimento di una squadra che punterà con forza a un posto in Europa.