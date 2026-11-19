La quinta giornata delle Nitto Atp Finals si apre con la terza vittoria in altrettante partite nel doppio per Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che liquidano 6-3, 6-4 Luz e Matos, già eliminati prima di questa gara. Il salvadoregno e il croato - con i primi due successi - si erano già assicurati sia la vetta della classifica del gruppo Woodbridge sia il pass per la semifinale, ma con questa vittoria maturata in un’ora e dodici minuti ci arrivano da imbattuti.