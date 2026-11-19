La quinta giornata delle Nitto Atp Finals si apre con la terza vittoria in altrettante partite nel doppio per Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che liquidano 6-3, 6-4 Luz e Matos, già eliminati prima di questa gara. Il salvadoregno e il croato - con i primi due successi - si erano già assicurati sia la vetta della classifica del gruppo Woodbridge sia il pass per la semifinale, ma con questa vittoria maturata in un’ora e dodici minuti ci arrivano da imbattuti.
Arevalo e Pavic arrivavano alla gara con l’obiettivo di chiudere da imbattuti il girone, e contro i brasiliani Luz e Matos trovano la terza vittoria su tre. Il primo set si apre con molto equilibrio, con due game vinti da ciascuna coppia. La prima vera svolta arriva sul 3-2 per il salvadoregno e il croato, che trovano il break e vincono anche il game successivo indirizzando il primo set con il parziale di 5-2. I due brasiliani rispondono tenendo il servizio, ma nel gioco successivo Arevalo e Pavic chiudono senza particolari problemi il primo set sul 6-3 mantenendo l’80% con la prima di servizio.
Il copione del secondo set sembra ripetersi rispetto al primo, con la coppia brasiliana che tenta di rimanere in partita soprattutto nei primi game, ma Arevalo/Pavic restano solidi e trovano il break sul 2-2. Da quel momento Luz e Matos vanno anche vicini a strappare il servizio agli avversari sul 5-4, ma il salvadoregno e il croato non perdono la lucidità e annullano tutte le palle break disponibili, prima di chiudere definitivamente la partita: finisce 6-3, 6-4, Arevalo e Pavic arrivano in semifinale senza nemmeno perdere una gara nel gruppo Woodbridge.