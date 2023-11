Nadal spazza via ogni dubbio: "Tornerò a giocare a tennis"

TENNIS

Dopo aver saltato quasi tutto il 2023 per gli infortuni che lo hanno perseguitato, lo spagnolo si dimostra ottimista: "Non posso ancora dire dove avverrà il mio rientro e quando accadrà ma sono felice"

Rafa Nadal non è ancora pronto per dire addio al tennis. Il campione maiorchino, che quest'anno ha saltato praticamente tutta la stagione agonistica a causa degli infortuni che lo hanno perseguitato, ha parlato così del suo recupero a margine di una conferenza stampa a Barcellona per la presentazione della Teknon Tennis Clinic: "Se volete sapere qualcosa di nuovo che non ho ancora detto finora, beh, non sapevo se un giorno avrei giocato di nuovo a tennis e ora credo sinceramente che giocherò di nuovo. Non so se avverrà in un posto o in un altro perché non sono ancora in grado di dirlo con certezza. Ma sono felice di come stanno evolvendo le cose".

Dopo l'annuncio degli organizzatori dell'Australian Open (dove ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 18 gennaio 2023) è inevitabile pensare che il rientro possa essere proprio nel primo Slam del 2024, ma Nadal non si sbilancia: "Capisco l'interesse della notizia ma alla fine quando succederà, o quando saprò con certezza quando tornerò, lo dirò. Insomma, quando saprò cosa farò, sarò il primo a dirvi qualcosa di certo in merito".

“Sono perfettamente consapevole che sarà molto difficile tornare ad essere un giocatore di altissimo livello - ha aggiunto il 22 volte vincitore di titoli Slam - Ma ehi, se non avessi l'illusione di cercare di essere competitivo, beh probabilmente non farei tutto quello che ho fatto in questi mesi e non continuerei a sobbarcarmi tutta la fatica che serve alla mia età serve per competere a questo livello. La mia carriera è stata lunghissima e non nego che gli anni mi pesano”.

Djokovic ha vinto 24 Slam: “Non lo supererò - le parole di Nadal - non credo di essere nella posizione di poter aspirare a un simile traguardo. Vivo una realtà molto diversa, non gioco da un anno e per me il successo personale è mantenere l'entusiasmo di tornare in campo”.

