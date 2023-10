Tennis, Rafa Nadal sarà all'Australian Open 2024

Rafa Nadal giocherà l'Australian Open 2024. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del torneo, Craig Tiley, a margine della presentazione del primo Slam della stagione che durerà un giorno in più: per la prima volta inizierà la domenica, e non il lunedì. "Il campione dell'Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare della forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio", ha detto Tiley.