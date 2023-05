Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic e Medvedev ai quarti, out Rublev

internazionali d'italia

Nole sconfigge in due set Norrie (6-3, 6-4) e sfiderà Rune, mentre il russo ha bisogno del tiebreak per regolare Zverev (6-2, 7-6). Ora affronterà il sorprendente Hanfmann

Internazionali d'Italia, Sinner fuori agli ottavi: passa Cerundolo





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gli Internazionali d'Italia hanno perso Jannik Sinner, ma vedono avanzare Novak Djokovic. Questa volta Nole domina contro Norrie, testa di serie numero 13, non lasciando scampo a un avversario sconfitto in due set (6-3, 6-4). Ora sfiderà Rune. Passa ai quarti anche Medvedev, che vince il sentitissimo duello contro Zverev: primo set dominato (6-2) e secondo vinto al tiebreak. Il suo avversario sarà Hanfmann, che elimina Rublev (7-6, 4-6, 6-3).

TABELLONE MASCHILE

Prosegue la marcia di Novak Djokovic, detentore degli Internazionali d'Italia. Questa volta il serbo non trema e vince agevolmente negli ottavi di finale contro Cameron Norrie, con la testa di serie numero 13 che si arrende in due set (6-3, 6-4). Nole domina entrambi i parziali, gestendo i ritmi della partita e disputando una grande prova: 6-3 nel primo e 6-4 nel secondo per regalarsi i quarti di finale e svariate ore di riposo. Il suo avversario sarà Rune, testa di serie numero 7 e possibile outsider al Foro Italico, che fatica più del previsto contro Popyrin: dopo aver vinto il primo set (6-4), il danese cede nel secondo (7-5) e deve dare tutto ciò che ha nel terzo. Arriva così un 6-4 che chiude la sfida e vale la sfida a Nole. Match tortuoso anche per Daniil Medvedev (3) nel sentitissimo duello contro Zverev (19), coi due che non se l'erano mandate a dire dopo la sfida di Montecarlo e si danno battaglia per due set (6-2, 7-6). Il russo vince nettamente il primo set col parziale di 6-2 e poi soffre nel secondo. Qui Zverev si porta in vantaggio e resiste al controsorpasso del vincitore di Miami, rispondendo colpo su colpo dopo il 3-4 del rivale. Si arriva così al tiebreak, che viene dominato da Medvedev col punteggio di 7-3. Il suo sfidante negli ottavi sarà il sempre più sorprendente Hanfmann, atleta tedesco che elimina Rublev: la testa di serie numero sei cede col punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. Tutto semplice invece per Casper Ruud (4), che batte agevolmente Djere (6-1, 6-3) e sfiderà Cerundolo, che ha eliminato Sinner.

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue con relativa facilità il cammino di Iga Świątek nel tabellone femminile. La detentrice degli Internazionali d'Italia non mostra la sua versione, ma sconfigge in due set Donna Vekic (21) col punteggio di 6-4, 6-3. La sua sfidante nei quarti sarà Rybakina. Passaggio del turno raggiunto anche per Paula Badosa, che fatica per eliminare Muchova (6-4, 6-7, 6-2) e si regala la sfida contro Ostapenko (20). Il programma al femminile comprendeva anche i primi quarti di finale. Avanza Kudermetova (11), rimontando sulla cinese Zheng Qinwen (22) col punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 e regalandosi le semifinali.