Atp Finals, Medvedev: "Sinner incredibile ma ha comunque perso 2 set"

Daniil Medvedev rende onore a Jannik Sinner alla vigilia dello scontro diretto in semifinale di ATP Finals: "In questo momento è al top della forma, questo risultato (qualificato come primo del girone, ndr) lo dimostra. Perciò può fare di tutto. Può fare serve and volley, ma al tempo stesso restare a fondo campo ed essere molto bravo. Può giocare ogni colpo, ed è per questo che è un top player". Il russo, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, anticipa i temi del match: "Devo fare ancora meglio, devo rispondere meglio ai suoi colpi - ha evidenziato -. Qui ha giocato in modo incredibile, ma ha comunque perso due set. Questo è quello a cui cercherò di puntare: provare a giocare come i ragazzi che gli hanno strappato un set. Devo assolutamente essere al mio meglio e fare meglio di oggi".