Atp Finals: Alcaraz piega Medvedev, Sinner sfiderà il russo sabato alle 14.30

ATP FINALS

Lo spagnolo si impone in due set con un doppio 6-4 vincendo il Gruppo Rosso: se la vedrà con Djokovic sabato alle 21

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Jannik Sinner alle semifinali delle Atp Finals. Al Pala Alpitour di Torino, infatti, il russo perde in due set (doppio 6-4) contro Carlos Alcaraz, che con questo successo si guadagna il primo posto del Gruppo Rosso e, contemporaneamente, la sfida a Novak Djokovic sabato alle 21). Sabato alle 14.30 l'altoatesino, invece, se la vedrà con l'ormai ex bestia nera, battuta in finale sia a Vienna che a Pechino. Eliminati, dunque, Zverev e Rublev.

La classifica del Gruppo Rosso e le semifinali delle Atp Finals di Torino sono decise: Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev, mentre Carlos Alcaraz, come a Wimbledon, se la vedrà con Novak Djokovic. Questi gli accoppiamenti dopo il trionfo con un doppio 6-4 da parte dello spagnolo sul russo, in giornata no come dimostrato dai suoi numerosi errori non forzati. In realtà, il primo a rischiare è proprio l'iberico, che sull'1-2 concede, ma poi annulla, due palle break. La prima occasione a favore è però quella buona: lascia Medvedev a zero e passa dal 2-3 al 5-3, chiudendo poi il primo set sul 6-4. Il numero 3 della classifica Atp, invece, non riesce a mettere in difficoltà il classe 2003 nonostante al Pala Alpitour vada in scena una serie di scambi di qualità assoluta e di vincenti straordinari da parte di entrambi.

Il russo può solo difendersi, annullando ancora due palle break nel secondo turno in battuta. L'allungo decisivo di Alcaraz si compie sul 4-4, quando lo spagnolo si procura due occasioni per strappare la battuta, riuscendo ad approfittare della seconda: arrivano il 5-4 e l'opportunità di servire per il match. Neanche a dirlo, il campione in carica di Wimbledon non sbaglia, chiudendo con un doppio 6-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Questo scenario compila, di fatto, il tabellone delle semifinali: Alcaraz, da primo del Gruppo Rosso, sfiderà Novak Djokovic proprio come nell'atto conclusivo sull'erba londinese. A Sinner, invece, toccherà il match con Daniil Medvedev, battuto negli ultimi due incontri ed entrambi in finale: prima a Pechino, poi a Vienna.