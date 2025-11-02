Masters 1000 Parigi, Sinner vs Auger-Aliassime è più di un finale: in palio numero uno e Finals

I riflettori per la finale del Rolex Paris Masters saranno tutti puntati su Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Sono loro due a contendersi l'edizione 2025 Masters 1000 della capitale francese dopo aver eliminato in semifinale un Alexander a testa, rispettivamente Zverer e Bublik. In palio però per entrambi ci sarà molto di più dei semplici punti Atp.