Tennis
VERSO LA FINALE

Masters 1000 Parigi, Sinner vs Auger-Aliassime è più di un finale: in palio numero uno e Finals

Il bilancio tra i due è in perfetta parità e per entrambi vincere il torneo significherebbe un traguardo importante

di Max Cristina
02 Nov 2025 - 09:12

I riflettori per la finale del Rolex Paris Masters saranno tutti puntati su Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Sono loro due a contendersi l'edizione 2025 Masters 1000 della capitale francese dopo aver eliminato in semifinale un Alexander a testa, rispettivamente Zverer e Bublik. In palio però per entrambi ci sarà molto di più dei semplici punti Atp.

Partiamo da Sinner. Dopo 25 vittorie consecutive sul cemento indoor, l'italiano punta a vincere per la prima volta in carriera il torneo parigino che non ha mai nascosto di non amare particolarmente per via della superficie "collosa". Riuscisse ad imporsi contro Auger-Aliassime però lo stesso Sinner potrebbe festeggiare il ritorno al numero uno della classifica mondiale.

Sinner come Sampras: "Numero 1? Se ce la faccio bene, se no un'altra volta"

Anche per il canadese però vincere il titolo parigino andrebbe anche oltre alla gioia per il titolo. Auger-Aliassime, infatti, è in piena lotta per entrare tra i migliori otto che parteciperanno alle Atp Finals di Torino e con una vittoria contro il numero due al mondo nel trofeo troverebbe anche matematicamente la qualificazione alle finali, ai danni di Musetti.

Il match si disputa nel Court Central di Parigi a partire dalle ore 15.

Sinner contro Auger-Aliassime: i precedenti

Il bilancio dei confronti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime è in perfetta parità con due vittorie per parte in quattro confronti. I due si sono sfidati l'ultima volta agli US Open quando l'italiano si è imposto in quattro set.

