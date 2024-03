Masters 1000 di Miami: Sinner punta ai quarti di finale e spera in una sconfitta di Alcaraz per il numero 2 

TENNIS

Il fuoriclasse altoatesino continua a guardare alla classifica ATP e pensa al sorpasso sull'iberico in caso di sconfitta ai quarti da parte di quest'ultimo

Se qualcuno ritiene che Jannik Sinner sia già in semifinale al Masters1000 di Miami deve ricredersi. Tomas Machac è un avversario temibile, in grande crescita e soprattutto ben più strutturato di quel numero 60 al mondo che racconta la classifica ATP. Il ceco si è sbarazzato sul cemento americano prima del numero 5 al mondo Andrej Rublev e poi del fuoriclasse britannico Andy Murray prima di negare il derby azzurro a Matteo Arnaldi. Nonostante ciò il 23enne di Beroun appare un avversario abbordabile per l'altoatesino che punta non solo a rafforzare la propria posizione nella classifica mondiale, ma anche a scavalcare Carlos Alcaraz.

Come al solito siamo nel bel mezzo del campo delle ipotesi, con una serie di combinazioni che dovrebbero coincidere per far sì che il 22enne di Sesto Pusteria compia un nuovo passo in avanti nella graduatoria, ma proprio l'esplosione di Machac ci ricorda come nessuno sia al sicuro, nemmeno Alcaraz che agli ottavi si è sbarazzato senza problemi di Lorenzo Musetti.

Vedi anche Tennis Tennis, Sinner senza paura: "So cosa aspettarmi da Machac" Il tennista iberico sembra comunque in forma dopo il successo di Indian Wells non lasciando nulla al caso e per questo motivo si presenta con i favori del pronostico contro il bulgaro Grigor Dimitrov, reduce da una battaglia contro il polacco Hubert Hurkacz. L'atleta nativo di Haskovo ha dimostrato di non aver quel colpo necessario per andare oltre i propri limiti nei momenti topici dei tornei, tuttavia quanto sta accadendo negli Stati Uniti potrebbe favorirlo e consentirgli di realizzare uno "sgambetto" che farebbe proprio comodo a Sinner.

Affinché l'azzurro sorpassi Alcaraz servirà che Dimitrov voli in semifinale, ma al tempo stesso riesca a vincere il torneo per difendere i punti guadagnati lo scorso anno. In caso contrario il bolzanino vedrà il murciano e rimandando l'appuntamento sulla terra rossa di Madrid, terreno preferito dallo spagnolo e al tempo stesso sfavorevole per Sinner.