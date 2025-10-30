Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Master1000 Parigi, Sinner: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

L'azzurro ha commentato così la vittoria arrivata contro Francisco Cerundolo che lo proietta nei quarti contro Ben Shelton: "Dovrò alzare il livello"

30 Ott 2025 - 21:02

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Master1000 di Parigi dove troverà Ben Shelton. L'azzurro ha parlato così dopo la vittoria in cui, almeno nel primo set, ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio su Francisco Cerundolo per 7-5; 6-1: "Lui è un ottimo giocatore e io ho fatto di tutto per complicarmi la vita. Nel primo sono andato per due volte avanti di un break ma poi non sono riuscito a confermarli e mi sono messo in una situazione non facile", racconta il numero due del mondo. Che però rimane ottimista per le sensazioni lasciate dal secondo set, dominato: "Sono contento di come ho finito la partita però, mi sono sentito molto meglio. È qualcosa che mi dà fiducia in vista della partita di domani. Ogni partita è difficile, oggi comunque è stata una buona prestazione". 

Poi Sinner, apparso un po' stanco in alcuni frangenti della partita, ha fatto il punto sulla sua condizione: "A livello fisico stiamo cercando di gestire la situazione: non sono così fresco, vedremo. Oggi non è stata una partita molto fisica, sono contento di aver vinto in due set e averla chiusa in meno di un ora e mezza. Ora bisogna riposare in vista di domani". 

sinner
master 1000 parigi-bercy
cerundolo
quarti di finale

