Master1000 Parigi, Sinner: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Master1000 di Parigi dove troverà Ben Shelton. L'azzurro ha parlato così dopo la vittoria in cui, almeno nel primo set, ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio su Francisco Cerundolo per 7-5; 6-1: "Lui è un ottimo giocatore e io ho fatto di tutto per complicarmi la vita. Nel primo sono andato per due volte avanti di un break ma poi non sono riuscito a confermarli e mi sono messo in una situazione non facile", racconta il numero due del mondo. Che però rimane ottimista per le sensazioni lasciate dal secondo set, dominato: "Sono contento di come ho finito la partita però, mi sono sentito molto meglio. È qualcosa che mi dà fiducia in vista della partita di domani. Ogni partita è difficile, oggi comunque è stata una buona prestazione".