Tiro a volo: per l'Italia un oro e un bronzo in Kazakistan

30 Ott 2025 - 23:38

Termina con due medaglie per l'Italia l'edizione 2025 del Gran Premio Internazionale di tiro a volo "Vladimir Pochivalov", svoltosi sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, in Kazakistan. Nel trap Fiammetta Rossi ha conquistato l'oro superando in finale Eleonora Ibragimova e Aizhan Dosmagambetova. Fuori dal podio Marialucia Palmitessa, quinta con 19/30, posizione che ha mantenuto invariata dopo aver concluso con 101/125 la qualificazione. Al maschile Luca Miotto, primo in qualificazione con 114/125, ha conquistato il terzo posto e la relativa medaglia, uscendo dalle pedane di finale con 31/40. Il duello per l'oro si è svolto tra Egemkul Shyngys (KAZ) e Maksim Bedarev (KAZ), vinto poi dal primo con 40/50 a 39/50. Ai piedi del podio Diego Valeri di Artena (RM), secondo in qualificazione con 113/125, poi quarto con 21/35. "Faccio i miei complimenti a Fiammetta (Rossi, ndr) per la vittoria ed a Luca (Miotto, ndr) per la medaglia di bronzo, ma anche a Marialucia (Palmitessa, ndr) e Diego (Valeri, ndr) per la qualificazione in finale - ha commentato il dt Marco Conti che ha seguito le gesta dei suoi atleti dall'Italia - Questi Gran Premio Internazionali hanno un grande valore esperienziale. Misurarsi con atleti di altre nazioni e con impianti diversi fornisce ai nostri atleti gli strumenti per poter crescere a livello agonistico. Per questo ci tengo a ringraziare la federazione e il fresidente Rossi che ci danno la possibilità di partecipare e rappresentare il nostro Paese". 

