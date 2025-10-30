Lazio, Sarri: "Tante assenze e due giorni di riposo in meno rispetto al Pisa"

Dopo il pari in bianco col Pisa, Maurizio Sarri punta il dito ancora una volta contro gli infortuni e il calendario. "Siamo venuti qui con sette assenze e con gente che arriva da un lungo periodo di inattività e non poteva essere competitiva con due gare così ravvicinate - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Siamo venuti qui con quattro giorni di riposo rispetto ai sei del Pisa per gentile concessione della Lega". "Per il momento va bene così. Problema centravanti? No, c'è un problema offensivo - ha aggiunto -. Aspettiamo che tutti tornino in condizione e che rientri qualcuno". "Il successo sarebbe arrivare a fine anno ad avere 7/8 giocatori pronti per essere più competitivi - ha continuato -. E' un percorso da fare. Da giugno non abbiamo notizie positive, ma siamo ancora a galla".