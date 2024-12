Mannarino attacca Sinner: "Hanno fatto di tutto per farlo apparire pulito"

Mannarino ha anche insinuato qualche dubbio sulla gestione dei casi Sinner e Swiatek da parte della Federazione internazionale: "Penso che abbiano fatto tutto quello che è in loro potere per farli apparire come atleti puliti, delle vittime quasi. Io ogni mattina mi alzo e zoppico. Se a 36 anni devo scendere in campo con ragazzi di 20-25 che non sono puliti, diventa complicato. In ogni caso, spero per loro che lo siano".