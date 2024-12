Binaghi tranquillizza Sinner sul caso Clostebol: "È pulito, il suo caso sta facendo scuola"

Il numero uno del tennis italiano ha spiegato come il 23enne di Sesto Pusteria non rischi nulla e di come le accuse lanciate, fra gli altri da Nick Kyrgios, non vadano a impattare sul futuro dell'azzurro: "Cambieranno le regole e non è giusto lasciare un ragazzo incolpevole sulla graticola così tanto tempo - ha aggiunto Binaghi -. Ho detto a Jannik che serve anche avere degli imbecilli che ti attacchino nella vita così come succede a lui. Sono ulteriori onori, mi preoccuperei se uno come Kyrgios dicesse che stiamo facendo bene. Se si incontrassero in Australia io ci sono e due risate me le farei".