Caso Sinner, l’esperto fa chiarezza: “Il rischio squalifica è concreto, ma le parti potrebbero trovare un accordo”

Ho verificato che in questi mesi ci sono stati altri tennisti che sono stati squalificati per alcuni mesi per altre situazioni di doping. È chiaro che altre situazioni che possono sembrare simili, alla fine non sono identiche; quindi, ogni caso fa storia a sé. Quella diversità può portare da una pena rispetto a un’altra. Il rischio di una condanna c’è, ma nello stesso tempo è possibile che le parti in questi mesi si sentano e si possa trovare un accordo a titolo transativo su qualcosa che vada bene a entrambe e sospendere il giudizio dell’udienza visto che non arriverà prima della primavera 2025. Come mi è già capitato, si potrebbe anche trovare una conciliazione in sede d’udienza o anche prima della stessa. Bisognerà inoltre vedere cosa sarà inserito nelle pagine difensive. Il giudizio del TAS può affrontare ex-novo la questione, quindi possono esser risentiti testimoni, i periti di cui si è avvalso Sinner per giustificare varie cose, però di fatto il giudizio sarà lungo. Da lì bisognerà capire quale sarà la scelta processuale che gli avvocati di Sinner intenderanno adottare.