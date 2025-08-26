Logo SportMediaset
Lutto per Marco Cecchinato, la zia travolta e uccisa da uno scooter

Addio alla moglie del presidente del circolo tennis Palermo: aveva 65 anni

26 Ago 2025 - 19:31
Marco Cecchinato © IPA

Marco Cecchinato © IPA

Una donna di 65 anni è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Secondo una prima ricostruzione la donna - Anna Maria Romano - era appena uscita dallo stabilimento balneare 'La Marsa' all'Addaura, quando è stata travolta da un motociclista di 51 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna, purtroppo senza successo, e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

Anna Maria Romano è la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia morto a 65 anni nel 2022 e zia del tennista Marco Cecchinato.

cecchinato
zia
morta

