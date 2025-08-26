Lutto per Marco Cecchinato, la zia travolta e uccisa da uno scooter

Una donna di 65 anni è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Secondo una prima ricostruzione la donna - Anna Maria Romano - era appena uscita dallo stabilimento balneare 'La Marsa' all'Addaura, quando è stata travolta da un motociclista di 51 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna, purtroppo senza successo, e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.