Wimbledon

Lorenzo Musetti salta anche Wimbledon: "Non è una decisione facile, ma è quella giusta". Berrettini entra in tabellone

L'annuncio è arrivato su Instagram: "La mia priorità è tornare in campo al 100%". Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate

17 Giu 2026 - 15:40
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Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram che sarà costretto a saltare anche il prestigioso Slam londinese. "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall'infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto". Musetti era tornato in palestra ad allenarsi dopo l'infortunio al retto femorale che lo aveva colpito agli ultimi Internazionali d'Italia, quando è uscito di scena agli ottavi di finale contro Casper Ruud

Wimbledon continua a rappresentare un torneo maledetto per Musetti, dopo che lo scorso anno venne eliminato al primo turno dal georgiano Basilashvili. Nonostante questa mancata partecipazione, a livello di classifica non ci sono grossi cambiamenti per il tennista italiano, che andrebbe a perdere solo 10 punti tornando di nuovo a quota 2315, lo stesso punteggio che aveva prima dell'aggiornamento della classifica di martedì scorso.

Con questo forfait, Matteo Berrettini entra direttamente nel tabellone principale. Il romano, inizialmente escluso dalle wild card assegnate dagli organizzatori (che ne hanno ancora due a disposizione), conquista così l'accesso al main draw per classifica. Finalista a Wimbledon nel 2021, Berrettini prenderà parte ai Championships per la settima volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte.

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