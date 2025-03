La PTPA di Djokovic intraprende azioni legali contro ATP, WTA, ITF e ITIA

Un autentico terremoto si è abbattuto sul mondo del tennis mondiale. La Professional Tennis Players Association, l'associazione dei tennisti fondata nel 2019 da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha annunciato di aver intrapreso delle azioni legali contro gli organi di governo del tennis: ATP, WTA, ITF e ITIA. La PTPA ha incontrato oltre 250 giocatori presenti nel tour, tra cui diversi top 20 sia a livello maschile che femminile, registrando un feedback positivo. L’obiettivo della causa è rivelare come "gli organi di governo corrotti del tennis abusano, mettono a tacere e sfruttano sistematicamente i giocatori per ottenere profitti personali attraverso il controllo monopolistico". Una situazione che ha "danneggiato i giocatori, i tifosi e lo sport e rappresentano una grave minaccia per il suo futuro".