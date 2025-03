Sinner programma il rientro: giocherà anche ad Amburgo prima del Roland Garros

Jannik Sinner ha confermato la sua partecipazione all'Open di Amburgo, in programma dal 17 al 24 maggio, per preparare al meglio il Roland Garros. Il numero 1 del mondo, fermo dagli Australian Open, giocherà al Rothenbaum per la prima volta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta per un gruppo di giocatori già di altissimo livello. Prima di Sinner avevano già confermato la loro partecipazione anche Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev e Gael Monfils.