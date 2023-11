L'Italia capitale del tennis: Milano pronta a ospitare la Coppa Davis dal 2025  

TENNIS

"Bisogna gareggiare dove si può vincere" il commento del Sindaco Sala dopo le ultime indiscrezioni

La Coppa Davis a Milano dal 2025: si può. La Federazione tennis italiana vuole sfruttare la scia dei grandi risultati ottenuti nelle ultime settimane e portare nel Bel paese pure la coppa vinta domenica da Sinner e compagni oltre alle Atp Finals, già di scena a Torino. Naturalmente dopo che scadrà l'accordo con Malaga. La città meneghina ha già ospitato le Next Gen Atp Finals, vinte nel 2019 proprio dall'eroe altoatesino. Resta però il mistero sulla struttura che potrebbe ospitare la Coppa Davis: da una parte c'è l'impianto di Santa Giulia in zona Rogoredo che dovrà essere pronto per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2025-26, dall'altra il Forum d'Assago, già teatro della finalissima tra Italia e Svezia nel 1998 con vittoria di quest'ultima.

Vedi anche Tennis Davis, l'Italia torna nell'Olimpo del tennis: numeri da leader per Sinner

Sulla possibilità paventata stamane da Repubblica si è espresso pure Beppe Sala, sindaco di Milano: "Non ne ho mai parlato con Angelo Binaghi della Federtennis - ha esordito il primo cittadino -. Potrebbe essere interessante ma non conosco di che tipo di impegno anche finanziario c'è bisogno e poi anche le possibilità che ci sono. Perchè fare le corse per portare a casa qualcosa e poi non riuscirci non va bene. Bisogna gareggiare dove si può vincere".