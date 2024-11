L'Italia alza la terza Coppa Davis e chiude un 2024 da urlo per il tennis azzurro

L'Italia è così diventata la quinta Nazione a vincere Coppa Davis e Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) nello stesso anno, laureandosi Campione del Mondo sia al maschile che al femminile a distanza di qualche giorno. In passato c'erano riuscite soltanto gli Usa per ben sette volte (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990), l'Australia in tre occasioni (1964, 1965, 1973), la Cechia nel 2012 e la Russia nel 2021.